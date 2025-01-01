Ещё одно предприятие в Прикамье закрыли из-за найма на работу граждан Азербайджана Работа пилорамы в Юрле приостановлена по решению суда Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермского краевого суда

В отделение судебных приставов в Пермском крае поступил документ о приостановке работы пилорамы в с. Юрла. Основанием послужило то, что владелица бизнеса не проинформировала соответствующие инстанции о найме на работу двух граждан Азербайджана. В результате суд признал её виновной в нарушении ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и вынес решение об остановке деятельности на две недели.

Сразу после начала исполнительного производства представители службы судебных приставов выехали на место расположения пилорамы и опечатали производственное помещение. Предпринимательница была предупреждена об ответственности за несоблюдение законных требований судебного пристава. В течение всего срока приостановки деятельности будут проводиться регулярные проверки целостности печатей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Соликамский отдел судебных приставов поступило решение о назначении административного наказания ООО, специализирующегося на обработке древесины. Причиной послужило то же выявленное нарушение: компания не уведомила соответствующие органы о приёме на работу гражданина Азербайджана.

