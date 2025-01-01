За приём на работу гражданина Азербайджана в Прикамье остановили работу предприятия Суд усмотрел в этом нарушение миграционного закона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Соликамский отдел судебных приставов поступило решение о назначении административного наказания ООО, специализирующегося на обработке древесины. Причиной послужило выявленное нарушение: компания не уведомила соответствующие органы о приёме на работу гражданина Азербайджана. Данное действие квалифицируется как нарушение ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неуведомление о найме иностранных работников.

Суд, изучив материалы дела, постановил приостановить деятельность организации, временно прекратив работы по заготовке древесины на срок 14 дней.

После начала исполнительного производства судебные приставы выехали на территорию предприятия и в присутствии свидетелей опечатали производственные и офисные помещения.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, руководитель компании был предупреждён об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда. В течение всего срока приостановки будут проводиться контрольные мероприятия для проверки целостности печатей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.