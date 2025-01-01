В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 50-летним жителем Звёздного Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Звёздного

В четверг, 14 августа, в п. Звёздный Пермского края состоятся похороны погибшего на СВО местного жителя Владимира Хорунжего. Об этом сообщили власти ЗАТО и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Владимир Хорунжий родился в 1974 году в Перми. Окончил школу №128 и Пермский военный институт ракетных войск. Долгое время работал в компании «Навигатор» в качестве прораба, где показал себя как надёжный и уважаемый профессионал.

Весной 2023 года добровольно отправился в зону СВО. После окончания контракта вернулся к обычной жизни, но летом 2024 года вновь решил вернуться на спецоперацию. У Владимира Хорунжего остались супруга, двое детей и престарелая мать.

Прощание с Владимиром Хорунжим начнётся в 11:00 в Дворце культуры Звёздного.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.