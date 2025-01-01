В МЧС Прикамья предупредили о грозах и тумане 14 августа Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в некоторых частях Пермского края ожидается туман в ночное время и грозы днём.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, существует вероятность повреждений электросетей, неполадок в коммунальных системах, возникновения автомобильных пробок и увеличения числа дорожных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует держаться на безопасном расстоянии от линий электропередачи. В случае аварий в электросетях отключить все электрические устройства и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям рекомендуется придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких движений и торможений, адаптировать манеру вождения к состоянию дорожного покрытия.

Во время грозы рекомендуется укрыться в здании. Следует выключить электроприборы из розеток, закрыть окна. На улице не следует оставаться под высокими деревьями.

