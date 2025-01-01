Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший главный режиссёр театра из Пермского края займёт аналогичную должность в Твери Юлия Беляева стала главным режиссёром Тверского ТЮЗа Поделиться Твитнуть

Юлия Беляева. Фото: teatrkpo.ru

12 августа в Тверском ТЮЗе прошёл сбор труппы, на котором было рассказано о планах на сезон 2025–2026 и представлен новый главный режиссёр — Юлия Беляева. Днём ранее аналогичное событие состоялось в Коми-Пермяцком драматическом театре, где было объявлено, что Юлия Беляева покидает Кудымкар. Её преемником стал Дмитрий Огородников.

Юлия Беляева была главным режиссёром Коми-Пермяцкого национального драматического театра с 2020 года. В Твери она работала как приглашённый режиссер – поставила спектакль «Людвиг XIV и Тутта Единственная» (6 +) по сказке шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон». Премьера состоялась совеем недавно – в декабре 2024 года. В числе других театров, где ставила спектакли Беляева, — МТЮЗ, московский театр «Сфера», Красноярский ТЮЗ, Калужский драматический театр, Национальный театр Республики Карелия, Владимирский академический театр драмы.

Директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев прокомментировал назначение Беляевой в интервью местным СМИ: «Для нас было важно найти человека, который не только является профессионалом, но и обладает опытом работы. Потому что главный режиссёр – это человек, который посвящает свою работу одному театру. Юлия Александровна с огромным интересом относится не только к постановкам, которые делает сама, но и к развитию театра через приглашение новых режиссёров, реализацию проектов».

