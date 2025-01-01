Власти Прикамья предложат безработным переучиваться на охранников Приказ подписал руководитель краевого минтруда Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края включили профессию охранника в список профессий, которым будет отдаваться приоритет при профессиональном обучении безработных жителей региона. Эта информация содержится в официальном документе, опубликованном на веб-сайте Министерства труда и социального развития Пермского края.

Согласно приказу, подписанному руководителем краевого минтруда Павлом Фокиным 4 августа, профессия охранника внесена в перечень приоритетных профессий и специальностей для профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан в Пермском крае на 2025 год. Данный приказ вступит в силу через десять дней после его официальной публикации, то есть 14 августа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на конец мая 2025 года в государственных центрах занятости Пермского края числилось 4267 граждан, не имеющих официального трудоустройства. Из этого числа 3428 человек были признаны безработными, причём 3030 из них получали соответствующие выплаты по безработице. Уровень зарегистрированной безработицы в Пермском крае по итогам мая составил 0,28. Это самый высокий показатель с начала года. В предыдущие месяцы он не превышал 0,25-0,26.

