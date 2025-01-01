В мае в Прикамье зарегистрирован самый высокий с начала года уровень безработицы На Пермь приходится 40,7% от общего числа вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на конец мая 2025 года в государственных центрах занятости Пермского края числилось 4267 граждан, не имеющих официального трудоустройства. Из этого числа 3428 человека были признаны безработными, причём 3030 из них получали соответствующие выплаты по безработице. Об этом сообщает Пермьстат.

В течение мая статус безработного получили 1175 человек. Количество трудоустроенных безработных оказалось на 328 человек, или на 43,3%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и составило всего 430 человек.

На конец мая 2025 года показатель нагрузки незанятого населения, зарегистрированного в государственных службах занятости, достиг 15,6 человек на каждые 100 открытых вакансий.

В течение мая 2025 года общая потребность в рабочей силе, заявленная работодателями в государственные центры занятости, увеличилась на 1821 позицию. При этом на Пермь приходится 40,7% от общего числа вакансий.

Уровень зарегистрированной безработицы в Пермском крае по итогам мая составил 0,28. Это самый высокий показатель с начала года. В предыдущие месяцы он не превышал 0,25-0,26.

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