Бассейн на Иве в Перми построен на 45% Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал П. Черепанова

В пермском м/р Ива продолжается возведение нового бассейна. На начало августа степень завершенности объекта оценивается более чем в 45%. Об этом сообщил советник губернатора по строительным вопросам Павел Черепанов и показал видео со стройплощадки.

Напомним, плавательный бассейн возводится в активно застраиваемом жилом районе Ива-1 по ул. Уинской, 70а.

О своих планах возведения ЖК и бассейна девелопер ООО «Специализированный застройщик «Ива-Девелопмент» (входит в корпорацию «Девелопмент-Юг») рассказал в 2022 году. ЖК будет состоять из пяти жилых кварталов общей площадью около 250 тыс. кв. м, с паркингом на 855 мест. Здание бассейна будет иметь две плавательные чаши (длина одной из них 50 м). Он будет рассчитан на детей от семи лет. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году и передать на безвозмездной основе в краевую собственность. Окончание строительства ЖК планируется в 2029 году.

Помимо жилья и бассейна, проект предусматривает строительство ледовой арены и гипермаркета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.