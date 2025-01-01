Прямые рейсы из Перми в Баку продлили до весны 2026 года Перелёты обслуживает авиакомпания «ИрАэро» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиаперевозчик «ИрАэро» продлил прямые рейсы из Перми в Баку, информация появилась на сайте аэропорта Большое Савино.

Ранее полётная программа в столицу Азербайджана была составлена до октября 2025 года. Согласно ей рейсы на самолётах Superjet выполняются по воскресеньям с вылетом в 20:00.

В обновлённом расписании содержится информация, что с 1 ноября 2025 года рейсы из Перми в азербайджанскую столицу будут выполняться по субботам с вылетом в 17:55. Перелёты продлятся до 28 марта 2026 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Узбекские авиалинии» продлили полётную программу из Перми в Наманган до 22 марта следующего года. Полёты выполняются по воскресеньям, один раз в неделю. Время пути составит 3 часа 30 мин. Воздушное судно отправляется из пермского аэропорта в 15:00 и прибывает в Наманган в 18:30. Пассажиры летают на самолётах Airbus 320.

