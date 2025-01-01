В Перми выявили ещё четырёх иностранцев с фиктивной регистрацией Совместный рейд силовых структур прошёл в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В рамках совместной операции ГУ МВД России по Пермскому краю, УМВД России по Перми при участии региональных УФСБ, СУ СК России и Росгвардии в Орджоникидзевском районе краевого центра проверено 29 объектов. В результате задержаны семеро подозреваемых в совершении преступлений, а также два человека, числившихся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Проведена проверка в отношении 52 иностранных граждан, выявлено 24 административных нарушения. Установлен факт фиктивной регистрации четырёх иностранцев, по которому рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних зафиксированы случаи неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, нарушения административных ограничений и уклонения от медосмотра. Составлено 37 административных протоколов. 18 граждан прошли медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения в передвижном пункте.

Сотрудниками наркоконтроля и ППСП задержан пермяк 1990 г.р., у которого при личном досмотре обнаружено синтетическое наркотическое вещество. По данному факту начато уголовное производство.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Дополнительно полицейские провели проверку в отношении более 40 жителей Орджоникидзевского района, состоящих на профилактическом учёте.

Сотрудниками ГИБДД оформлено 27 протоколов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.

Ранее подобные рейды прошли в других районах города.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.