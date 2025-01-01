Полиция, ФСБ и Росгвардия провели масштабный рейд в Свердловском районе Перми Задержаны несколько человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю, УМВД России по Перми, УФСБ и Росгвардии проведена комплексная оперативно-профилактическая операция, в рамках которой было проверено 43 объекта. Задержаны пять человек, подозреваемых в совершении преступлений. Также задержан объявленный в международный розыск гражданин другого государства.

Проверено 58 иностранных граждан, выявлено 6 административных нарушений миграционного законодательства. Кроме того, выявлено два случая оформления фиктивной регистрации по месту пребывания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В магазине на ул. Маршрутной обнаружена незаконная реализация алкогольной продукции без необходимых документов, подтверждающих её происхождение и законность оборота. Изъято свыше 100 л алкоголя. В п. Новые Ляды зарегистрирован случай продажи энергетического напитка несовершеннолетнему, проводится проверка.

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержан местный житель 1999 г.р., у которого изъято более трёх граммов эфедрона, что классифицируется как крупный размер. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ГИБДД оформили 9 протоколов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения.

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