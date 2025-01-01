Работодатель выплатит 3,5 млн рублей за гибель сотрудника под обвалом в Перми ЧП произошло прошлой осенью на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Решением Дзержинского районного суда Перми в пользу семьи погибшего работника с работодателя взыскана компенсация за причинённый моральный вред в размере 3,5 млн руб.

Иск о возмещении денежной компенсации за моральный ущерб подавали родственники монтажника наружных трубопроводных систем ООО «СМУ-1», скончавшегося 29 октября 2024 года на строительной площадке по ш. Космонавтов, 61 в Перми. Мужчина погиб из-за обвала грунта при исполнении служебных обязанностей. Об этом ранее писал «Новый компаньон».

В процессе расследования данного инцидента, которое проводилось под руководством представителя Государственной инспекции труда в Пермском крае, было установлено, что причиной трагедии стало несоблюдение компанией «СМУ-1» положений проекта производства работ и инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования. Это выразилось в нарушениях при обустройстве траншеи во время земляных работ. Также было установлено, что руководители и специалисты подразделения не обеспечили должный контроль работ и соблюдения трудовой дисциплины, что привело к отсутствию контроля условий труда на рабочих местах.

