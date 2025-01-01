КРТ возле экстрим-парка Перми заинтересовались федеральные застройщики Торги пройдут 2 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: проект приказа / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Участком земли вблизи экстрим-парка в Перми заинтересовались крупные федеральные застройщики, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно информации источника издания, несколько компаний из других регионов рассматривают возможность участия в аукционе на право комплексного развития территории, в том числе московская группа «Садовое кольцо». Холдинг Baden Family из Свердловской области, известный как оператор термальных комплексов «Баден-Баден», также проявил интерес к территории возле пермского экстрим-парка. Для участия в аукционе холдингом из Свердловской области была зарегистрирована новая строительная фирма в Перми.

Предметом интереса является территория, ограниченная улицами Екатерининской и Плеханова, зоной экстрим-парка и железнодорожной линией. Общая площадь территории под реновацию составляет 3,88 га. Торги на комплексное развитие данной территории (КРТ) были объявлены 31 июля Министерством имущества и градостроительства Пермского края. На участке, расположенном рядом с экстрим-парком, планируется возведение жилых домов. В настоящее время на этой территории находятся, в частности, гаражные постройки, которые подлежат сносу согласно планам властей. Компенсация за демонтированные объекты будет осуществлена за счет средств инвестора.





Заявки принимаются до 27 августа. Торговая сессия с подведением итогов намечена на 2 сентября. Начальная цена — 21 895 662 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.