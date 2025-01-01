Новый корпус кадетской школы в Перми откроют 1 сентября Там создадут военно-патриотический центр и клуб БЛПА Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми завершена реконструкция здания Пермской кадетской школы на 700 мест. Открытие нового корпуса на ул. Целинная,15 запланировано на 1 сентября, а сейчас идёт процесс лицензирование. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

По словам чиновника, в школе оборудованы современные классы химии, физики, биологии, мариинские классы, два лазерных тира, актовый зал и большой спортзал.

Новый корпус построен рядом с основным зданием. Его открытие даст старт дополнительным программам военно-патриотической направленности, созданию военно-патриотического центра и клуба БПЛА, отметил Соснин.

Отметим, ранее власти обещали сдать этот корпус в эксплуатацию в конце 2024 года.

