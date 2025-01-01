В минтербезе Прикамья прокомментировали перебои с мобильным интернетом Сеть глушат для безопасности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Перебои в работе мобильного интернета объяснили в Министерство территориальной безопасности Пермского края. Проблемы со связью возникли в регионе после введения режима беспилотной опасности.

«При введении режима беспилотной опасности мобильный интернет понижается до уровня 2G в целях обеспечения максимальной безопасности: низкий уровень интернет-сигнала создает помехи для применяемых противником устройств», — прокомментировали сайту perm.aif.ru в пресс-службе краевого минтербеза.

В ведомстве отметили, что несмотря на ограничения мобильного интернета, продолжает функционировать голосовая связь, Wi-Fi и проводной интернет. Они работают в обычном режиме.

Напомним, проблемы со связью возникли после объявления режима беспилотной опасности из-за угрозы атак дронов. В соседнем Ижевске сегодня временно ограничили работу общественного транспорта, а глава республики призвал жителей не паниковать и быть внимательными.

Режим беспилотной опасности вводился в Пермском крае уже трижды: ранее 4 и 6 июля.

