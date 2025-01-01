В Перми завершили ремонт улицы Братской Новый асфальт появился на участке почти в километр Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

В Перми завершены работы по обновлению ул. Братской, реализованные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

На отрезке от ул. Лихвинской до автобусной остановки «Биомед» было уложено 900 м нового асфальтового покрытия, а также модернизированы съезды и нанесена дорожная разметка.

«Теперь автомобилисты смогут наслаждаться качественным дорожным полотном на этой важной магистрали в микрорайоне Южный, обеспечивающей объезд города», — подчеркнули в минтрансе.

Улица Братская входит в перечень 17 магистралей столицы региона, которые в этом году реконструируют в рамках нацпроекта. По окончании всех работ общая протяжённость обновлённого асфальтового покрытия в Перми превысит 15 км.

Как писал «Новый компаньон», ранее в Перми стартовал новый этап строительства ул. Строителей, которая соединит м/р ДКЖ с ш. Космонавтов. Вдоль неё будут установлены семь новых остановочных площадок с павильонами. Подготовка к реконструкции путепровода на ш. Космонавтов уже началась.





