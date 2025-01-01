В районах Перми продолжается ремонт дорог Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Перми продолжается ремонт улично-дорожной сети города. Работы идут во всех районах краевой столицы, часть из них уже завершена.

В Ленинском районе отремонтированы участок ул. Верхне-Курьинской от ул. 2-я Линия до дороги Дружбы, участок ул. Максима Горького между улицами Монастырской и Ленина, участок ул. Екатерининской от ул. Максима Горького до ул. Попова. В Дзержинском районе завершён комплексный ремонт на улицах Якуба Коласа, Решетникова и Толмачёва.

На ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе отремонтирована проезжая часть, установлен бортовой камень и нанесена разметка. Идут работы по обустройству тротуаров. В Кировском районе завершён ремонт ул. Светлогорской от ул. Калинина до путепровода, в Свердловском — на улицах Лихвинской и Братской.

В Мотовилихинском районе работы выполнены на переходе от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, на участке ул. Тургенева между улицами Макаренко и Дружбы. На ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша обустроен островок безопасности и заменены бортовые камни, на участке бульвара Гагарина от площади Дружбы до Южной дамбы выполнено фрезерование и уложен выравнивающий слой.

В Орджоникидзевском районе подрядчик отремонтировал проезжую часть, обновил ливнёвку, установил бортовые камни и дорожные знаки. Дорожная разметка будет нанесена после получения результатов лабораторных испытаний верхнего слоя асфальта.

Напомним, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, до конца 2025 года в Перми будет отремонтировано 17 дорог. Кроме того, в Перми стартовал новый этап строительства ул. Строителей, которая соединит микрорайон ДКЖ с шоссе Космонавтов. Вдоль неё будут установлены семь новых остановочных площадок с павильонами. Подготовка к реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов уже началась.

«Увеличим высоту моста больше чем в два раза — с 2,2 до 5,5 м, а ширину — с четырёх до шести полос. После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового транспорта, но и габаритного», — рассказал в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Планируется, что работы на этапе 4.1, включающие в себя строительство новой дороги и реконструкцию путепровода на шоссе Космонавтов, будут завершены в 2028 году.



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