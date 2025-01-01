Из-за угрозы БПЛА летящие в Ижевск самолёты перенаправляют в Пермь Один уже приземлился в Большом Савино Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Самолёт, летевший из московского аэропорта Домодедово в Ижевск, приземлился в Перми 12 августа в 12:39. Изменение маршрута связано с объявленным в аэропорту Ижевска планом «Ковёр». Росавиация ввела его около 10 час. утра по московскому времени в связи с угрозой атак беспилотников.

Также на онлайн-табло появилась информация, что в Большом Савино ожидают прибытие рейсов ИЖ 502 Сочи/Ижевск и ИЖ 4280 Ноябрьск/Ижевск. (Позднее стало известно, что сочинский рейс отменён.)

По сообщению, поступившему в 15 час., Росавиация сняла ограничение с аэропорта столицы Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Перми ввели 12 августа режим беспилотной опасности «в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах». Граждан попросили быть внимательными и не поддаваться панике.

