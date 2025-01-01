В Прикамье задержали детей-вандалов, разрушивших фонтан Личности всех пятерых несовершеннолетних нарушителей установлены Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Казаченко

В Березниках сотрудники правоохранительных органов нашли детей, причастных к недавнему акту вандализма, в результате которого был повреждён фонтан и сломаны декоративные фонарные столбы у входа на игровую площадку.

Как сообщил заместитель главы города Березники Михаил Шинкарев, личности всех пятерых несовершеннолетних нарушителей установлены. Отмечается, что некоторые из них уже находятся на профилактическом учёте в органах внутренних дел. В отношении родителей малолетних вандалов будут приняты меры административного воздействия за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Помимо этого, городская администрация планирует подать гражданский иск с целью взыскания средств, необходимых для восстановления поврежденного фонтана и осветительных опор. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, ранее об акте вандализма в своих соцсетях сообщал глава Березников Алексей Казаченко. "Эмоции захлёстывают. Мы формируем новые общественные пространства, ремонтируем придомовые территории, детские и спортивные площадки, вкладываем значительный человеческий и финансовый ресурс, но не учим своих детей беречь созданное», — сокрушался он и призвал родителей общаться с детьми, а также «закладывать в души и сердца правильные смыслы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.