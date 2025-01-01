В Березниках дети-вандалы разбили фонтан и столбы освещения Подготовлено заявление в полицию Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Казаченко

В Березниках Пермского края дети разбили фонтан на центральной аллее городского парка, а также повредили декоративные столбики освещения у входа на детскую площадку. Об акте вандализма рассказал глава Березников Алексей Казаченко в соцсетях.

«Утром осмотрел место вандализма. Эмоции захлёстывают. Мы формируем новые общественные пространства, ремонтируем придомовые территории, детские и спортивные площадки, вкладываем значительный человеческий и финансовый ресурс, но не учим своих детей беречь созданное», — поделился Казаченко.





Отследить вандалов удалось с помощью камер видеонаблюдения, подготовлено заявление в полицию.





Казаченко также обратился к родителям и попросил общаться с детьми, а также «закладывать в души и сердца правильные смыслы».





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в сквере у пермского планетария разрушена «Солнечная система»

