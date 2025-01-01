В сквере у пермского планетария разрушена «Солнечная система» Неизвестные сломали бетонный шар Поделиться Твитнуть

В ночь среды, 11 июня, в Перми неизвестные совершили акт вандализма в сквере у Планетария. Об этом сообщил подписчик телеграм-канала «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ».

По информации, была разрушена часть центральной композиции сквера «Парад планет». Она выполнена в виде модели Солнечной системы.





Неизвестные сломали бетонный шар в сквере и скатили его вниз к Разгуляю. В настоящее время шар лежит на обочине и, как утверждает подписчик, представляет опасность для автомобилей.





В мэрии и полиции информацию пока не прокомментировали.





Как сообщает сайт «КонсультантПлюс», такое деяние может приравниваться к акту вандализма (ст. 214 УК РФ). По этой статье виновные наказываются штрафом в размере до 40 тыс. руб., заработной платы или иного дохода за период до трёх месяцев. Могут быть назначены и обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные на срок до одного года. Помимо этого, виновных могут арестовать (до трёх месяцев).





В случае совершения преступления группой лиц они могут быть наказаны лишением свободы или принудительными работами до трёх лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.