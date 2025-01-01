Многие депутаты отказались от участия в выборах в муниципальные думы Прикамья Значительно обновятся составы дум в Кишертском и Частинском округах Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В единый день голосования 14 сентября в восьми муниципалитетах Прикамья сменятся составы дум. По данным о кандидатах, лишь часть действующих народных избранников намерена участвовать в выборах. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Наибольшее число депутатов хотят остаться в думах Карагайского (16 из 18 чел.) и Куединского (11 из 13 чел.) округов.

В Кишертском округе лишь 6 из 15 действующих депутатов будут участвовать в предстоящих выборах, а Частинском — 6 из 13.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на участие в муниципальных выборах подали документы в общей сложности 389 человек. Однако после проверки, проведённой избирательными комиссиями, были зарегистрированы 376 человек. Отказали в регистрации 13 претендентам, что составляет примерно 3% от общего числа подавших заявки.

