Для участия в муниципальных выборах в Прикамье зарегистрированы 376 кандидатов Отказано в регистрации 13 претендентам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Процесс регистрации кандидатов, желающих участвовать в муниципальных выборах в Пермском крае в сентябре 2025 года, официально завершён, сообщили в крайизбиркоме.

В общей сложности 389 человек подали необходимые документы для регистрации. После тщательной проверки, проведённой избирательными комиссиями, 376 человек были успешно зарегистрированы. Отказано в регистрации 13 претендентам, что составляет примерно 3% от общего числа подавших заявки.

Наиболее распространенной причиной отказа остаётся сокрытие информации о наличии судимости: выявлено 9 подобных случаев (по 3 — у представителей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и кандидатов, идущих на выборы в качестве самовыдвиженцев, 2 — у ЛДПР и 1 — у КПРФ). Ещё в 4 случаях причиной отказа стало недостаточное количество подлинных подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Напомним, в сентябре в Пермском крае состоятся выборы губернатора, а также 8 основных (в городах Березники и Бардымском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Куединском, Сивинском, Частинском округах) и 3 дополнительных (в Горнозаводском, Кизеловском, Лысьвенском округах) выборов депутатов в местные органы самоуправления. Всего предстоит распределить 140 депутатских мандатов в местных думах. Голосование будет организовано в течение трёх дней — 12, 13 и 14 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.