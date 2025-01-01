В Пермском крае официально учреждён День ветеранов боевых действий Он будет отмечаться 1 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, подписал указ о введении в регионе новой памятной даты — Дня ветеранов боевых действий, который будет отмечаться каждый год 1 июля.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 25 июля соответствующий проект указа губернатора появился на сайте регионального правительства.

«В целях признания заслуг жителей Пермского края, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооружённых конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года постановляю установить знаменательную дату Пермского края — День ветеранов боевых действий и отмечать её ежегодно 1 июля», — сообщается в документе.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее День ветеранов боевых действий отмечался 1 июля неофициально. В этот день на территории некоторых регионов проводятся памятные мероприятия, посвящённые участникам разных военных конфликтов на территории России и других стран. Теперь же правительству Пермского края предписано ежегодно организовывать в этот день различные мероприятия, направленные на увековечивание героического наследия ветеранов и укрепление патриотизма среди молодого поколения.

