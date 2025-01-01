Алёна Бронникова Дату празднования Дня ветеранов боевых действий в Прикамье установят официально Событие отмечают 1 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае предложили официально сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Соответствующий указ губернатора был опубликован 25 июля на сайте регионального правительства.

Документом предлагается установить знаменательную дату и ежегодно осуществлять подготовку и проведение памятных событий и мероприятий патриотического воспитания.

«В целях признания заслуг жителей Пермского края, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооружённых конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года постановляю установить знаменательную дату Пермского края — День ветеранов боевых действий и отмечать её ежегодно 1 июля», — сообщается в документе.

Указ вступит в силу со дня его официального опубликования. Дата направления заключения на проект документа — 1 августа.

День ветеранов боевых действий отмечается 1 июля, праздник пока является неофициальным. В этот день на территории некоторых регионов проводятся памятные мероприятия, посвящённые участникам разных военных конфликтов на территории России и других стран.

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