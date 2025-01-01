Власти Перми сообщили, какие детские сады перепрофилируют Функционал изменят шесть учреждений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми шесть зданий, ранее занимаемых детскими садами, будут переоборудованы под учреждения дополнительного образования. Как сообщили в администрации города, это позволит организовать свыше 1,5 тыс. новых мест для развития детей.

Так, корпус детского сада №96 по ул. Клары Цеткин, 17а станет новой площадкой для центра допобразования «Ритм». Здание по ул. Старцева, 35в, где ранее размещался детский сад №227, примет воспитанников Детской школы искусств Мотовилихинского района. В здании по ул. Адмирала Нахимова, 14а, ранее принадлежавшем детскому саду №167, откроется центр допобразования «Исток». Детский сад «Сказка.ру» передаст здание по ул. Маршала Рыбалко, 29а детской музыкальной школе №4.

Для создания Центра развития инклюзивного образования здание детского сада №161 на ул. КИМ передано социально-ориентированной некоммерческой организации ЧДОУ «Маня», специализирующейся на развитии и интеграции детей с особыми образовательными потребностями.

Рассматривается возможность передачи помещения детского сада №178 школе №77 для организации занятий городского школьного телевидения.

По словам начальника департамента образования администрации Перми Ольги Ершовой, перепрофилирование пустующих зданий детских садов — это обдуманное решение, направленное на эффективное использование муниципальной собственности.

Ранее власти поясняли, что причиной закрытия детсадов стал спад рождаемости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.