В Перми закроется шесть детских садиков
Здания будут переданы системе дополнительного образования
В Пермском крае планируется закрыть шесть детских садиков. Об этом агентству «Текст» сообщили в городском департаменте образования.
По словам чиновников, причиной является спад рождаемости, в результате которого детские сады не заполняются полностью. «Новый компаньон» писал ранее, что на сегодня в детских садах Перми остаётся 930 незанятых мест, свободные места есть в садиках всех районов города.
Детские сады, которые планируется закрыть, перепрофилируют: здания передадут системе дополнительного образования. Это позволит сохранить здания в отрасли и расширить спектр образовательных услуг для детей.
Ожидается, что минимальный уровень рождаемости Пермский край пройдет в 2026-2027 годах. После этого ожидается постепенный рост и стабилизация в 2041 году.
