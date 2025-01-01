В Перми закроется шесть детских садиков Здания будут переданы системе дополнительного образования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируется закрыть шесть детских садиков. Об этом агентству «Текст» сообщили в городском департаменте образования.

По словам чиновников, причиной является спад рождаемости, в результате которого детские сады не заполняются полностью. «Новый компаньон» писал ранее, что на сегодня в детских садах Перми остаётся 930 незанятых мест, свободные места есть в садиках всех районов города.

Детские сады, которые планируется закрыть, перепрофилируют: здания передадут системе дополнительного образования. Это позволит сохранить здания в отрасли и расширить спектр образовательных услуг для детей.

Ожидается, что минимальный уровень рождаемости Пермский край пройдет в 2026-2027 годах. После этого ожидается постепенный рост и стабилизация в 2041 году.

