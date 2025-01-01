В детских садах Перми остаются свободными 930 мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских детских садах продолжается процесс комплектования групп. Как сообщили в департаменте образования городской администрации, на сегодня доступно 930 мест, включая группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой». Свободные места для детей от двух месяцев до семи лет есть во всех районах города.

В Дзержинском районе будущих воспитанников могут принять детские сады №44, №103, №120, №268, №370, №407, а также частные учреждения «Легополис», «Талантика», «Уральские самоцветы» и «Конструктор успеха».

В Индустриальном районе: детские сады №23, №35, №46, №210, №305, №371, №396, №403, частный детский сад «Зодчий», «Калейдоскоп» и структурное подразделение гимназии №1.

В Кировском районе: детские сады №85, №111, №137, №252, №63, а также частные учреждения «Симфония», «Глобус», «Взлет», «Сказка.ру», «ITмир».

В Ленинском районе: более 30 свободных мест в детских садах №36 и №404.

В Мотовилихинском районе: детские сады №67, №161, №227, №272, №317, №419, а также частные учреждения «Планета Здорово», «Компас», «Чулпан» и структурные подразделения школы «Точка» и школы №118.

В Орджоникидзевском районе: детские сады №22, №175, №390, №400, а также частные учреждения «Старт», «Гардарика», «Галактика», «Электроник» и структурное подразделение школы №123.

В Свердловском районе: детские сады №178, №312, №352, №364, №369, №377, №418, частный детский сад «Гармония» и структурное подразделение школы №94.

