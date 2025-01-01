В Перми начали расселять три аварийных дома Жителям предоставят денежную компенсацию или другое жильё Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми стартовало переселение жильцов из трех зданий, признанных непригодными для проживания. По информации от городской администрации, речь идёт о домах, расположенных на 1-й Линии, 41а и 41в и 2-й Линии, 9. Для решения вопросов, связанных с переездом, гражданам предлагается обращаться в городское управление жилищных отношений.

Всем жильцам, проживавшим в этих аварийных зданиях, выделят денежную компенсацию или другое жильё, в зависимости от их прав собственности.

Чтобы получить информацию и разъяснения по вопросам переселения или ознакомить с порядком получения компенсации, жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений по адресу: ул. Горького, 18. Дополнительные консультации доступны по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми завершилась программа переселения из аварийного жилья, которая действовала до конца июня. Эта программа, утверждённая региональными властями на период с 2019 по 2024 год, позволила расселить более 122 тыс. кв. м непригодного для жизни жилья. Около 11 тыс. жителей получили новое жильё или денежную компенсацию.

