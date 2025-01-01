В частных домах Перми начали отключать газ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Газпром межрегионгаз Пермь» приостановил подачу газа в частном доме, расположенном в Орджоникидзевском районе города. Об этом пишет ТК «ВЕТТА».

Причина, по которой отключили газ, заключается в том, что владелец не пустил за порог представителей специальной организации для проверки и технического обслуживания газового оборудования.





По словам представителя «Газпром межрегионгаз Пермь», в случае, если в домах не будет проверено оборудование, их жильцы вынужденно останутся без газа. В компании просят абонентов обратить на это внимание, а также в ближайшее время провести техническое обслуживание газового оборудования.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае из средств краевого бюджета выделят 872,4 млн руб. на догазификацию более 12 тыс. домовладений. Её планируют завершить в течение пяти лет.

