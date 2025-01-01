На догазификацию территорий Прикамья выделят 872 млн рублей из бюджета В планах провести газ в 18 тысяч домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае из средств краевого бюджета выделят 872,4 млн руб. на догазификацию более 12 тыс. домовладений. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказала Наталья Киселёва, министр ЖКХ и благоустройства Прикамья.

Догазификацию 12 тыс. домовладений планируют завершить в течение пяти лет. Кроме того, власти к 2030 году хотят провести газ в 5,3 тыс. СНТ.





Общий объём финансирования программы по газификации составляет 59,9 млрд руб., где 55,5 млрд — внебюждетные источники (средства ПАО «Газпром»). Уровень газификации Прикамья составляет 76,1%, что выше показателя по стране (74,4%). С 2021 года заключено более 70 тыс. договоров на подключение газа, присоединены более 60 тыс. территорий и почти 35 тыс. домовладений.





В сравнении с 2021 годом уровень газификации территорий увеличился на 17,3%. Наибольшее количество подключений — в Пермском, Берёзовском и Куединском муниципальных округах.





По словам Киселёвой, в крае действует компенсация расходов по строительству газовых сетей. За счёт средств краевого бюджета компенсируется не только доведение сетей до стены дома, но и их строительство внутри домовладения, установка газовой плиты и приборов учёта газа. Минимальная стоимость мероприятий — 71 тыс. руб.





Есть и субсидия в размере 100 тыс. руб. для льготных категорий граждан — ветераны боевых действий и их члены семьи, инвалиды I группы, многодетные семьи, малоимущие и др. Отмечается, что субсидия выделяется на одно домовладение.

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