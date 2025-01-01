В Краснокамске образовался глубокий провал на проезжей части Движение ограничено Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края на ул. Шоссейной, недалеко от фабрики Гознак, вечером 10 августа образовался провал. Об этом рассказал глава Краснокамского округа Игорь Быкариз в своих соцсетях.

Мэр вместе со специалистами «Водоканала» выехал на место провала и заявил, что глубина воронки составляет 3 м, диаметр — около 3 м. Быкариз отметил, что воронка напоминает карстовую, но подобных случаев в городе не было.





В настоящее время участок, где образовался провал, перекрыт для кругового движения от фабрики Гознак до кругового движения ООО «Кама». Движение транспорта будет ограничено до конца ремонтных работ.





Ранее «Новый компаньон» писал, что при апрельских снегопадах в Перми на ш. Космонавтов, в районе автобусной остановки «Ул. Мильчакова», в яму провалился трактор . В ходе дорожных работ по замене слабого грунта произошло проседание строительной техники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.