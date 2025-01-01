В зоопарке Перми медведица сломала берёзу И нацелилась на ель Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Администрация Пермского зоопарка рассказала о том, что медведица Маша, переехавшая в новый вольер, сломала берёзу.

В телеграм-канале зоосада появилось видео, демонстрирующее, как зверь сначала раскачивает дерево, а затем показано, что берёза уже сломана, и Маша пытается сломать ещё и растущую в вольере ель. Пока ей это сделать не удалось.

В зоопарке объясняют, что медведи обладают игривым характером, и раскачивание деревьев — одно из их излюбленных развлечений. Это не только способ весело провести время, но и возможность избавиться от избытка энергии, потренироваться и обозначить границы своей территории.

Поступок медведицы в зоопарке расценили, как позитивную оценку зверем своего нового места жительства.

Ранее в Пермском зоопарке рассказали о состоянии медведя, которого ударило током.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.