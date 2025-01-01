Власти Перми выделили 1,7 млн рублей на проведение конкурса водителей автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департаментом транспорта Перми объявлен поиск организации, которая займется подготовкой и проведением конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Согласно условиям тендера, исполнитель должен организовать соревнование в выходной день (субботу или воскресенье) в сентябре 2025 года. Продолжительность мероприятия составит два дня.

Как пишет «Рифей», в обязанности исполнителя входит установка сценической площадки и большого экрана, обеспечение звуковым и световым оборудованием, привлечение двух опытных ведущих, изготовление наградной атрибутики с символикой конкурса (грамоты, рамки, бейджи с лентами, кубки), а также организация торжественных церемоний открытия и закрытия.

Начальная (максимальная) стоимость контракта установлена в размере 1,7 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми объявлены предварительные результаты конкурса «Топ-100 лучших водителей». А завершится конкурс 30 сентября. По его итогам 100 лучших водителей общественного транспорта получат денежные призы в 100 тыс. руб. каждый.

Напомним, власти Перми решили возродить конкурсы профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта с целью повысить престиж профессии и сократить отток кадров из отрасли, в которой наблюдается их большой дефицит.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.