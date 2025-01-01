На конкурсе водителей в Перми 10 участников набрали максимальный балл Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми объявили предварительные результаты конкурса «Топ-100 лучших водителей». Десять конкурсантов лидируют, набрав максимально возможные 300 баллов. Об этом сообщили в транспортном департаменте администрации Перми.

Конкурс завершится 30 сентября. На данный момент в нём участвуют более 270 водителей автобусов и свыше 90 водителей трамваев, что составляет примерно 20% от общего числа водителей в городе.

Помимо десяти лидеров, 13 конкурсантам не хватило совсем немного, чтобы достичь наивысшего результата.

Оценка работы участников конкурса основывается на данных навигационного мониторинга, информации от Госавтоинспекции и результатах проверок на маршруте. Также учитывается время, проведённое водителями на линии.

Напомним, по итогам конкурса 100 лучших водителей общественного транспорта получат денежные призы в 100 тыс. руб. каждый.

Представители городского транспортного департамента подчёркивают, что заявки на участие принимаются до 30 августа. Процесс подачи заявки и условия участия максимально упрощены для удобства всех желающих.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Перми собираются организовать конкурсы профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта с целью повысить престиж профессии и сократить отток кадров из отрасли, в которой наблюдается большой дефицит.

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