На конкурсе водителей в Перми 10 участников набрали максимальный балл
В Перми объявили предварительные результаты конкурса «Топ-100 лучших водителей». Десять конкурсантов лидируют, набрав максимально возможные 300 баллов. Об этом сообщили в транспортном департаменте администрации Перми.
Конкурс завершится 30 сентября. На данный момент в нём участвуют более 270 водителей автобусов и свыше 90 водителей трамваев, что составляет примерно 20% от общего числа водителей в городе.
Помимо десяти лидеров, 13 конкурсантам не хватило совсем немного, чтобы достичь наивысшего результата.
Оценка работы участников конкурса основывается на данных навигационного мониторинга, информации от Госавтоинспекции и результатах проверок на маршруте. Также учитывается время, проведённое водителями на линии.
Напомним, по итогам конкурса 100 лучших водителей общественного транспорта получат денежные призы в 100 тыс. руб. каждый.
Представители городского транспортного департамента подчёркивают, что заявки на участие принимаются до 30 августа. Процесс подачи заявки и условия участия максимально упрощены для удобства всех желающих.
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