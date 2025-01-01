Вдова знаменитого пермского иллюзиониста будет заниматься продажей алкоголя Ирина Данилина зарегистрировала компанию «Фокус» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми зарегистрирована компания «Фокус», специализирующаяся на розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво. Владельцем и руководителем фирмы является Ирина Данилина, супруга ушедшего из жизни в конце прошлого года народного артиста Владимира Данилина.

Как пишет со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс» издание «Коммерсантъ-Прикамье», уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Известный иллюзионист и бывший депутат заксобрания Прикамья Владимир Данилин умер 30 декабря 2024 года в возрасте 73 лет. Он был лауреатом международных конкурсов и почетным гражданином Перми. Данилин также владел театром-рестораном своего имени.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале этого года обсуждалась возможность открытия театра в память о Владимире Данилине. Его супруга Ирина создавала компанию, связанную с именем и деятельностью покойного фокусника — «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина».

