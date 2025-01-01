В Перми могут открыть театр в честь скончавшегося экс-депутата заксобрания Известный иллюзионист Владимир Данилин избирался в краевой парламент в 2011 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми зарегистрирована компания «Эстрадный театр-иллюзион Владимира Данилина». Согласно «СПАРК-Интерфакс», основная деятельность ООО — организация досуга и развлекательных мероприятий. Единственным собственником и руководителем организации является Ирина Данилина. Она же — супруга народного артиста РСФСР Владимира Данилина, бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края, скончавшегося почти два месяца назад.

По сведениям Rusprofile, в настоящее время Ирина Данилина также занимает должность директора в АНО «Социально-культурное объединение «Искусство Прикамья»». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 30 декабря 2024 года, на 74-м году скончался известный иллюзионист и экс-депутат краевого парламента Владимир Данилин. За свою карьеру фокусник объездил с гастролями множество стран. В 1991 году он завоевал главный приз на Всемирном конгрессе иллюзионистов. В 2003 году Владимиру Данилину было присвоено звание почётного гражданина Перми, а в 2011-м он был избран в краевой парламент. Помимо прочего, Данилин являлся владельцем театра-ресторана, названного в его честь.

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