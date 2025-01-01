Всероссийский съезд представителей туристско-информационных центров пройдёт в Перми в сентябре Уже открылась регистрация Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Перми в сентябре состоится Всероссийский съезд представителей туристско-информационных центров (ТИЦ), который является платформой для обсуждения развития туризма внутри страны. Сейчас открыта регистрация на съезди и функционирует сайт мероприятия.

Ожидается,что участие в съезде примут представители из полусотни регионов, включая сотрудников ТИЦ, чиновников и экспертов.

Двухдневная программа включает обсуждение рабочих моделей ТИЦ и обмен опытом. В культурной части участники ознакомятся с туристическими возможностями Пермского края.

По информации краевого Центра развития туризма, в регионе работает 14 ТИЦ, включая частные. Утверждён единый стандарт качества для ТИЦ. Центры предоставляют туристам информацию о достопримечательностях, туроператорах, маршрутах, проживании и питании. Также доступны карты и сувениры.

Напомним, договорённость о проведении мероприятия была достигнута на XX Международной выставке-форуме «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде в марте этого года. Основной темой съезда станет улучшение работы сети ТИЦ. Участники обсудят организацию сети, её плюсы и минусы, и предложат улучшения.

