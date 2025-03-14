В Перми пройдёт Всероссийский съезд туристско-информационных центров Событие запланировано на сентябрь Поделиться Твитнуть

В Перми в сентябре пройдёт Всероссийский съезд представителей туристско-информационных центров (ТИЦ). Договоренность об этом была достигнута на XX Международной выставке-форуме «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде.

Основной темой станет улучшение работы сети ТИЦ. Участники обсудят организацию сети, ее плюсы и минусы, и предложат улучшения.

Кубок принимающего региона Юлии Ветошкиной, министру по туризму Прикамья, передал директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин.

Юлия Ветошкина отметила рост турпотока в регионе на четверть благодаря работе ТИЦ. В крае действуют 14 центров, объединенных в сеть, для удобства туристов. По её словам, ТИЦ – это «точка входа» в регион, где можно получить информацию о маршрутах, инфраструктуре и спланировать путешествие, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Президент Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков отметил, что Пермский край успешно объединил ТИЦ в систему. В Чердыни проводят мастер-классы, в Губахе откроют музей. Важно обсудить не только успехи, но и проблемы, чтобы найти оптимальные модели для других регионов, отметил он.

Развитие ТИЦ происходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Съезд проводится с 2016 года по инициативе ассоциации туристских центров. Ранее он проходил в разных городах, в 2024 году – в Нижнем Новгороде.

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