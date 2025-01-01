В Перми продают арт-объект МиГ-29 за 40 миллионов рублей Ранее он был частью экспозиции музея авиации Поделиться Твитнуть

На платформе бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу арт-объект «МиГ-29» в бетонной чаше. В тексте объявления говорится, что в состав лота входит «реальный списанный самолет МиГ-29», а также эскизный проект инсталляции, включая саму бетонную чашу и подиумы. Цена вопроса — 40 млн руб.

«Cамoлёт установлeн в утопленную пoлуcфepичecкую бeтонную чaшу — ноcoм вниз, c кренoм и тангaжeм, создавая ощущeние движения и дpaматуpгии», — говорится в объявлении.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», продаётся МиГ-29, который был частью экспозиции пермского музея авиации, куда он попал из расформированного военного авиатехнического училища.

Напомним, частный музей авиации под открытым небом появился в Перми в 2000 году. Он находился по ш. Космонавтов, 262. На площадке размещалась коллекция российских самолётов Ан-2 и Ил-14, а также вертолётов Ми-6 и Ми-2. Посетители могли увидеть авиабомбы и истребители МиГ-29 и МиГ-25. Коллекция составляла более 30 экспонатов.

Летом 2023 года основатели музея сообщили, что замораживают свою деятельность. Причиной было названо то, что турфирма «Живая история», которая курировала работу проекта, и основатели авиамузея больше не сотрудничают.

В прошлом году часть коллекции перевезли в музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме (Свердловская обл.).

