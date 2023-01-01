Максим Артамонов Часть коллекции закрытого в Перми авиамузея увезли в Верхнюю Пышму Проект был заморожен в июле этого года Поделиться Твитнуть

В музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме (Свердловская обл.) перевезена часть коллекции частного Пермского музея авиации, который был закрыт летом этого года. Об этом сообщается на официальной странице музея ВКонтакте.

Ранее, в июле этого года, основатели музея сообщили, что замораживают свою деятельность. Причиной было названо то, что турфирма «Живая история», которая курировала работу проекта, и основатели авиамузея больше не сотрудничают.

«В январе 2022 года я презентовал проект реконструкции, мы планировали построить визит-центр с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это бы позволило работать музею круглый год, покрывать внутренние расходы и даже зарабатывать. У нас был инвестор, но потом всё поменялось. К сожалению, мы не нашли инвестиции, и поэтому закрываем музейную площадку», — пояснил Сергей Павлов изданию «Текст».

Судьба участка, на территории которого находился музей, сейчас не определена. Сергей Павлов предположил, что «судя по тенденции, в этом районе вырастет склад, ТЦ или магазин стройматериалов».

Частный музей авиации под открытым небом появился в Перми в 2000 году. Он находился по ш. Космонавтов, 262. На площадке размешалась коллекция российских самолётов Ан-2 и Ил-14, а также вертолётов Ми-6 и Ми-2. Посетители могли увидеть авиабомбы, истребители МиГ-29 и МиГ-25. Коллекция составляла более 30 экспонатов. С прошлого года в музее проходили организованные экскурсии.

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