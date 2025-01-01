В Пермь вылетела Екатерина Мизулина Она проведёт в краевой столице два дня Поделиться Твитнуть

Утром в Пермь вылетела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Всем доброе утро и самого лучшего воскресенья. Ну а я сейчас вылетаю в Пермь. Если честно, очень хочется спать», — рассказала борец за безопасный интернет в своём видеообращении в телеграм-канале.

В соцсетях пользователи обратили внимание на то, что Мизулина неправильно произносит название молодёжной столицы Прикамья.

Напомним, глава Лиги безопасного интернета пробудет в Перми с 10 по 11 августа. В первый день она будет сидеть в жюри «Летнего кубка КВН» в УДС «Молот», а на следующий день встретится с пермской молодёжью в МАУ «Дом молодёжи» (ул. Петропавловская, 185).

