Екатерина Мизулина будет в Перми два дня Она приедет в краевую столицу 10 августа Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пробудет в Перми два дня, с 10 по 11 августа. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

В первый день Мизулина будет в сидеть в жюри «Летнего кубка КВН» в УДС «Молот», а на следующий день она встретится с пермской молодежью в МАУ «Дом молодежи» (ул.Петропавловская, 185). Встреча с пермяками начнётся в 13:00. Вход для школьников, студентов, их родителей и педагогов свободный.

Вход для школьников, студентов, учащихся колледжей, их родителей и педагогов будет свободный

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце этой недели в столицу Прикамья вместе с Мизиулиной приедут популярный блогер Карина Кросс и шоумен Сергей Светлаков. Они выступят в роли судей на игре Высшей лиги КВН. К звёздному судейскому составу присоединятся также народный артист России, актёр, дирижёр и композитор Сергей Жилин, а также актёр, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

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