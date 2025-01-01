На этой неделе в Пермь приедет Екатерина Мизулина Глава Лиги безопасного интернета будет судьёй на игре КВН Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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В конце этой недели в Пермь приедут глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, популярный блогер Карина Кросс и шоумен Сергей Светлаков. Они выступят в роли судей на игре Высшей лиги КВН, которая пройдёт в УДС «Молот».

К звездному судейскому составу присоединятся также народный артист России, актёр, дирижер и композитор Сергей Жилин, а также актёр, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Состязание «Летний кубок» (12+) состоится 10 августа на арене «Молота». Победители прошлых лет вновь встретятся на сцене, чтобы выявить сильнейшую команду.

По словам организаторов, за главный приз сразятся команды «Юрикен» из Владикавказа, «Флэш-Рояль» из Ростова-на-Дону и сборная Пермского края.

В роли ведущего игры выступит Валдис Пельш.

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