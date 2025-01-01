В Прикамье может покинуть свой пост прокурор Краснокамска Михаилу Третьякову прочат увольнение в связи с выходом на пенсию Поделиться Твитнуть

В Краснокамском округе сменится прокурор в связи с увольнением старшего советника юстиции Михаила Третьякова. Он руководит надзорным ведомством с 2015 года.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, сначала Третьяков уйдет в отпуск, после чего уволится в связи с выходом на пенсию.

По данным «Нового компаньона», после увольнения Третьяков может заняться адвокатской практикой.

Напомним, Михаил Третьяков начал службу в органах прокуратуры в 2000 году помощником прокурора Карагайского района. В разное время работал следователем прокуратуры, заместителем прокурора Карагайского района, прокурором Частинского района. До назначения на пост главы надзорного ведомства в Краснокамске Третьяков занимал должность прокурора Верещагинского района.

Отметим, в прошлом году началось противостояние главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза и Михаила Третьякова. Руководитель Краснокамска обратился в прокуратуру Пермского края с жалобой о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Третьякова. До этого краснокамская прокуратура инициировала многочисленные проверки в местной администрации.

