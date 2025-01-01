Поезд Победы «Молотов» продолжает путешествовать по Пермскому краю Состав прибыл на два дня в Кунгур Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Кунгур 9 августа прибыл поезд Победы «Молотов», посвящённый вкладу жителей Перми (в годы войны — Молотова) в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил спикер думы Кунгура Сергей Крохалев.

«У всех жителей и гостей нашего округа есть прекрасная возможность прикоснуться к той исторической эпохе, героической эпохе, когда наши предки, наши деды и прадеды, завоевали победу в Великой Отечественной войне, обеспечив нам мирную жизнь на долгие десятилетия», — рассказал Крохалев.

Уникальный выставочный комплекс «Молотов» включает в себя как оригинальные вагоны и железнодорожные платформы времен Великой Отечественной войны, использовавшиеся для транспортировки грузов и раненых, так и современные экспозиции.

В составе поезда представлены: платформа, демонстрирующая образцы промышленного оборудования; бронированная платформа ОБ-3; платформы с артиллерийскими орудиями А-19 и МЛ-20, произведенными в Мотовилихе; цистерна для перевозки горюче-смазочных материалов; а также четыре выставочных вагона, среди которых: грузовой вагон, воссоздающий атмосферу эвакуации промышленных предприятий; вагон Памяти; вагон, имитирующий эвакуационный госпиталь; штабной вагон.

В Кунгуре «Молотов» будет доступен для посещения до 10 августа, после чего продолжит свое путешествие по Пермскому краю. В августе поезд прибудет в Нытву и Чусовой, а в сентябре — в Лысьву и Соликамск.

Напомним, во время предыдущих стоянок в Перми поезд-музей посетили более 31 тыс. жителей и гостей столицы региона. Состав побывал также в Краснокамске, Менделеево, Новых Лядах, Березниках, Кизеле, Губахе и Горнозаводске.

