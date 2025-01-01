«Поезд Победы «Молотов» прибыл на железнодорожную станцию Новые Ляды Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

21 и 22 июня передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы «Молотов» сделает остановку на железнодорожной станции Новые Ляды. Ознакомиться с экспозицией можно будет в течение двух дней, с 10:00 до 17:00.

Новые Ляды станут пятой точкой на карте Пермского края, где жители смогут узнать о развитии промышленности региона и вкладе тружеников Прикамья в победу в Великой Отечественной войне.

Осмотр экспозиции в основном осуществляется снаружи. Посещение организовано в двух форматах: экскурсии по предварительной записи и свободный доступ в порядке живой очереди. Внутри вагонов экспозиции сопровождаются заранее записанными аудиогидами.

Созданием этого выставочного комплекса занимались ОАО «Российские железные дороги», Министерство промышленности и торговли Пермского края, а также Пермский НОЦ. Над содержанием экспозиции работал Пермский государственный архив социально-политической истории.

Во время предыдущих стоянок в Перми «Поезд Победы «Молотов» посетили свыше 31 тыс. жителей и гостей города. В Краснокамске и Верещагино экспозицию увидели около 3,5 тыс. человек. В поселке Менделеево интерес к Молотовскому поезду проявили почти 4 тыс. посетителей.

«Поезд Победы «Молотов» продолжит свою работу на станциях Пермского края с мая по октябрь в течение нескольких лет. В текущем году, помимо Новых Лядов, он также побывает в Березниках (28-29 июня), Кизеле (5-6 июля), Губахе (12-13 июля), Горнозаводске (26-27 июля), Кунгуре (9-10 августа), Нытве (23-24 августа), Чусовом (30-31 августа), Лысьве (6-7 сентября) и Соликамске (27-28 сентября).

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