Пожарные потушили пожар на улице Невской в Перми
Пострадавших нет
В субботу, 9 августа, в 16:27 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступил сигнал о возгорании на ул. Невской в Перми.
Для оперативного реагирования были мобилизованы 19 пожарных и четыре единицы специализированной техники.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что пламенем охвачена баня. Огнём было повреждено 40 кв. м площади. Пожар был локализован в 16:46, а полностью ликвидирован в 17:15.
В результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время выясняются причины возникновения и обстоятельства пожара.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 8 августа вечером в Березниках произошло возгорание автобуса марки ПАЗ на ул. Ломоносова. В сообществе «ЧП Березники» ВКонтакте писали, что поджог устроили два подростка. Они будто бы открыли дверь через аварийную кнопку снаружи и подожгли сиденье.
