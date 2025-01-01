В Пермском крае сгорел автобус Одна из версий — поджог Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 8 августа, в 20:11 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании автобуса марки ПАЗ на ул. Ломоносова в Березниках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для ликвидации пожара были задействованы пожарно-спасательные расчёты (всего девять специалистов) и две единицы спецтехники.

В МЧС добавили, что благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было локализовано в 20:17, а окончательно ликвидировано в 20:19. Площадь, охваченная огнём, составила 14 кв. м. В результате никто не пострадал.

В данный момент специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю занимаются расследованием инцидента, выясняя причины и обстоятельства возникновения пожара.

Тем временем, в сообществе «ЧП Березники» соцсети «ВКонтакте» пишут, что автобус стоял закрытый без людей, водитель на некоторое время отошёл. В это время якобы к транспортному средству подошли два ребёнка, открыли дверь через аварийную кнопку снаружи и подожгли сиденье. «Буквально всё это сгорело за 5 минут», — пишет один из участников сообщества.

В полиции происшествие пока не прокомментировали.

