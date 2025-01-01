Прокуратура Прикамья взяла на контроль расследования гибели в ДТП девушки в Чайковским Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура проконтролирует выяснение причин и обстоятельств ДТП, приведшего к гибели одной девушки и травмированию другой, сообщили в надзорном органе.

Согласно предварительным сведениям, вечером 8 августа 2025 года возле дома №2 по ул. Вокзальной в городе Чайковский Пермского края водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на двух девушек, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, одна из пострадавших скончалась на месте от полученных повреждений, а вторая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Имеется версия, что водитель управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Процесс расследования уголовного дела, инициированного органами правопорядка по данному происшествию, находится на особом контроле прокуратуры.

